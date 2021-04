Volto Santo, domani l’esposizione dell’effige in chiesa. Ma ingressi contingentati

Tagliacozzo. Al via a Tagliacozzo le celebrazioni per il Volto Santo, in rapporto con le disposizioni per il contrasto e il contenimento del coronavirus. Dopo l’esposizione del 2020 anche quest’anno l’amministrazione comunale, d’intesa con l’autorità religiosa e la Prefettura e Questura, sempre a causa del coronavirus, ha deciso di rivedere la cerimonia, permettendo a quanti più fedeli volessero venerare la Sacra Effige, anticipando l’esposizione in Chiesa a domani, anziché come avviene di consueto al sabato.

Il Volto Santo sarà quindi consegnato al sindaco di Tagliacozzo dalle Monache benedettine di clausura che lo custodiscono da secoli, alle 18 di domani e, dopo l’esposizione, avrà luogo la santa Messa celebrata dal Parroco Don Ennio Grossi.

La Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano può contenere con le regole del distanziamento interpersonale fino a 100 persone massimo, quindi l’ingresso dei partecipanti sarà, in ogni celebrazione aperta al pubblico, contenuto entro il numero indicato. Sarà consentito accedere in Chiesa per la venerazione dell’Effige e la preghiera personale fino alle ore 21.30 di ogni successivo giorno (venerdì e sabato).

Venerdì si seguirà il seguente orario delle funzioni religiose: alle 7 la Santa Messa, alle 12 la celebrazione dell’Ora Media con le Monache, alle 15 la celebrazione della Coroncina della Divina Misericordia e alle 18 la Santa Messa.

Sabato 10 aprile si seguirà il seguente orario delle funzioni religiose: alle 7 Santa Messa; alle 12 celebrazione dell’Ora Media con le Monache; alle 15 celebrazione della Coroncina della Divina Misericordia e alle 17 e 18.30 Sante Messe.

Domenica 11 aprile, giorno della festa, le Sante Messe con la partecipazione del popolo saranno quelle delle ore 9.30 e delle 18 (al termine della quale il Quadro verrà riconsegnato alle Monache).

La Santa Messa solenne delle ore 11.00 e la successiva Benedizione, presiedute dal Vescovo dei Marsi S.E.R. Mons. Pietro Santoro, saranno invece a porte chiuse, ma saranno trasmesse in diretta dall’emittente televisiva InfoMediaNews sul canale 119 del digitale terrestre.

Per l’occasione anche piazza dell’Obelisco sarà interdetta al traffico pedonale e automobilistico, con apposita ordinanza, dalle 10 alle 13 e comunque fino a cessata esigenza.