Volontari salvano cucciolo abbandonato e malnutrito. Scampato alla morte, adesso è in cerca di adozione

Trasacco. E’ stato trovato lungo via Garibaldi a Trasacco, in pieno centro, malnutrito, affamato e in pessime condizioni, il cucciolo di circa un mese che, una volta soccorso, è stato portato in salvo. Rifocillato e riscaldato, adesso è in fase di ripresa, nonostante qualche problema legato all’abbandono.

“Avrà un mesetto, peserà un paio di chili forse, troppo piccolo ancora per aver paura dell’uomo, anche perché a tratti ci scodinzola” dichiarano i volontari dell’associazione marsicana “Anime Randagie”.

Il cucciolo, però, è ancora lontano dall’essere al sicuro. Cerca, infatti, una famiglia che possa adottarlo e prendersi cura di lui.