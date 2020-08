Volontari in azione lungo le strade del Fucino per dire basta all’abbandono della plastica

Avezzano. Volontari in azione lungo le strade del Fucino per dire basta all’abbandono della plastica. L’appuntamento è per domani mattina alle 8 nel piazzale antistante il museo dell’Aia in Via Nuova. Alle 8.45 è prevista una sfilata lungo via Nuova fino all’incrocio semaforico per imboccare (a sx) via Pietro Perugino da percorrere per circa 200 metri.

A destra si imboccherà Strada 5 da percorrere per circa 300 metri. A sinistra si troverà la diramazione che conduce al viottolo che costeggia il primo canale da bonificare. Lungo il percorso saranno posizionate bandierine segnaletiche. Nella seconda fase è previsto il trasferimento in via Circonfucense per la raccolta del canale che inizia dall’incrocio di via degli Appennini.

Alle 9 inizierà la raccolta dei rifiuti abbandonati che andrà avanti fino alle 12.30. A inizio giornata, in ragione della consistenza numerica dei partecipanti saranno costituiti gruppi operativi, a cui verranno assegnati segmenti di raccolta. L’organizzazione dispone delle attrezzature operative minimali, ma ciascun “Spazzaplastica” volontario è pregato di collaborare munendosi autonomamente di guanti e mascherine e di indossare vestiario adeguato (scarpe resistenti e pantaloni lunghi). E’ consigliabile dotarsi anche di utensili (es. rastrelli e/o pale maneggevoli, pinze ).

In via cautelativa, in aggiunta ai sacchi messi a disposizione dalla Tekneko e a quelli acquistati dall’organizzazione, sarebbe opportuno che ciascun volontario, cautelativamente, ne porti con sé uno di riserva per garantire il ritiro di tutto il materiale. L’inizio e la fine dei “cantier” saranno adeguatamente segnalati.