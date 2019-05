Volley Avezzano, la leggenda della squadra che dal Liceo Classico di Avezzano arrivò alle cadetterie del volley nazionale

Avezzano. Palmieri, Ienca, Cialfi, Cannizzaro, Simonelli, Paris. Allenatore, il professor D’Amico. Tutti quanti insieme, a cena, per organizzare una rimpatriata per i 50 anni dalla fondazione dell’Avezzano Volley, la squadra di pallavolo espressione del liceo classico di Avezzano che riuscì ad uscire dal contesto scolastico fino ad arrivare alle serie cadette nazionali.

E’ una bella storia di scuola, di sport e di amicizia. Tanti ragazzi, amici, in grado di metter su una squadra di pallavolo nel liceo classico “A. Torlonia” di Avezzano, con l’obiettivo di fare sport a scuola,ma che si sono ritrovati ad essere troppo in gamba per quelle quattro mura, finendo a competere con altri atleti da tutta Italia e prendendosi le pagine di giornale con ottimi risultati, contro le compagini del nord, del sud e del centro Italia.

Erano periodi in cui non esistevano sponsorizzazioni, in cui gli atleti erano ragazzi e ragazze come noi, in cui mancavano i finanziamenti: per le trasferte, il leggendario professor Italo D’Amico, anima, cuore e maestro del volley cittadino, girava i vari bar di Avezzano per racimolare i soldi necessari. Per il resto bastavano la scuola, gli amici ed una sfera da volley.

Il 21 giugno tutti si ritroveranno presso un noto locale cittadino, assieme ai più di 50 tra atleti e tifosi, per ricordare i bei tempi in cui costruirono una favola di sport.

Storie di …anta anni fa, ma non per questo meno belle e meritevoli di essere ricordate.