Volete investire in NFT? Questo titolo potrebbe essere la risposta

Forse vi state interessando ai token non fungibili (NFT) dopo aver visto su internet immagini di oggetti chiamati “CryptoPunks” o “Bored Apes” venduti per migliaia (e milioni) di dollari. Gli NFT sono l’ultima moda, ma la maggior parte delle persone sta ancora cercando di capirli.

Gli NFT hanno capacità che potrebbero renderli preziosi nell’economia digitale, ma sono così nuovi che è difficile attribuire loro un valore. Guardare alla piattaforma di criptovalute Coinbase potrebbe essere un buon punto di partenza. Ecco come il mercato degli NFT previsto dalla società può aiutare gli investitori a trarre profitto dagli NFT senza doverli acquistare.

Gli NFT possono fare molte cose

Gli investitori guardano gli NFT e vedono delle immagini, ma ciò che è essenziale degli NFT è la parte che non si vede a occhio nudo. Costruiti sulla blockchain (tecnologia che crea e tiene traccia delle registrazioni digitali delle transazioni o della proprietà su reti di computer), gli NFT sono beni digitali unici. In altre parole, un NFT ha un’impronta digitale verificabile che lo rende unico. Anche se si copiasse l’immagine, sarebbe come una replica di un dipinto; non sarebbe comunque l’originale.

Ma gli NFT vanno ben oltre l’arte: possono creare comunità. Per esempio, gli NFT di Bored Ape fungono da accesso al “Bored Ape Yacht Club”, che può includere vari vantaggi per tutti coloro che possiedono uno dei suoi NFT unici. La blockchain verifica la proprietà, in modo che nessuno possa entrare con una semplice copia.

Ma come in molti nuovi mercati, è difficile determinare quali NFT manterranno il loro valore nel lungo periodo e quali fanno parte di una bolla, destinata a perdere valore nel tempo. Grazie a Coinbase, gli investitori possono invece possedere il mercato che beneficerà della crescita più ampia degli NFT piuttosto che cercare di indovinare quanto varranno i singoli NFT in futuro.

Questo nuovo mercato degli NFT potrebbe essere enorme

Coinbase è già una delle borse di criptovalute più grandi e affidabili del mondo. Le criptovalute utilizzano la tecnologia blockchain, il che rende la specialità digitale di Coinbase una soluzione naturale per gli NFT. Coinbase ha 7,4 milioni di utenti che effettuano transazioni mensili, una base ampia per l’esposizione alle NFT.

L’azienda ha già dichiarato che aprirà un mercato di NFT, con oltre 2,6 milioni di utenti in lista d’attesa. A titolo di riferimento, OpenSea è il più grande mercato di NFT al mondo, molto simile alla Nft profit piattaforma. In altre parole, l’enorme impronta di Coinbase potrebbe renderlo il più grande mercato NFT del mondo da un giorno all’altro.

Coinbase beneficia degli investitori in NFT allo stesso modo in cui beneficia degli investitori in criptovalute. Non è necessario possedere direttamente gli asset; investire nel marketplace significa trarre vantaggio finché le persone comprano e vendono sulla piattaforma.

L’azienda sta già stampando profitti

Quando gli asset vengono acquistati o venduti su Coinbase, la società prende una commissione, proprio come fanno Visa o Mastercard per le transazioni sulle loro reti. Coinbase è molto redditizia perché la maggior parte delle entrate che genera ricade direttamente sulla linea di fondo.

Coinbase ha un margine di profitto lordo dell’86%. Anche dopo le spese di ricerca e sviluppo, marketing e altre spese, quasi la metà delle entrate diventa reddito netto, ovvero i profitti che rimangono dopo tutti i costi e le tasse.

J.P. Morgan ha recentemente stimato che l’universo degli NFT vale 7 miliardi di dollari, ma il potenziale a lungo termine è molto più alto. Jefferies stima che gli NFT potrebbero valere fino a 80 miliardi di dollari entro il 2025.

Supponiamo che Coinbase diventi il principale mercato mainstream per gli asset NFT. In tal caso, questa potrebbe diventare un’opportunità di crescita sostanziale per Coinbase, oltre che redditizia, data la natura ad alto margine del suo modello commerciale.

Gli investitori vorranno tenere d’occhio il metaverso per vedere come si evolveranno gli NFT nel tempo. Il metaverso potrebbe creare un’economia digitale nei prossimi anni, il che sarebbe un vantaggio per le NFT e le criptovalute, dove il valore può essere scambiato in modo digitale e sicuro con la tecnologia blockchain.