Vola sui binari mentre arriva il treno, macchinista frena in tempo: automobilista ferito ma salvo (Video)

Celano. E’ stato un residente della zona che ha segnalato in tempo al macchinista l’auto ferma sui binari, dove si era schiantata pochi minuti prima. E per un soffio la tragedia è stata evitata. E’ accaduto a Celano, in località Starze di Sotto.

La macchina, secondo la ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Avezzano, sta percorrendo la strada adiacente alla linea ferroviaria. Alla guida c’era un 31enne di Celano. Per cause non ancora accertate, ma probabilmente dovute all’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, l’auto ha sbandato ed è uscita fuori strada, precipitando sulla ferrovia.

Si è fermata proprio sulle rotaie. Nel frattempo stava arrivando il treno. Il rumore dello schianto è stato sentito dai residenti della zona. Tra questi Germano Contestabile, arrivato sul posto pochi istanti dopo. Quando si è reso conto della pericolosità della situazione, è andato incontro al treno e ha segnalato al macchinista l’ostacolo sui binari.

E’ iniziata così la lunga frenata del treno e il convoglio si è fermato in tempo. Se avesse raggiunto l’auto sarebbe stata una tragedia. Il giovane celanese è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Avezzano. Ha riportato diverse lesioni causate dallo schianto, ma se la caverà. Sono state avviate le procedure per sgomberare la linea dall’auto grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Avezzano. I carabinieri hanno invece eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Vedi il Video