Voglia di sport all’aria aperta? Ripartono i corsi e gli allenamenti di Nordic Walking alla pineta di Avezzano

Avezzano. Il corso base è il primo avvicinamento alla tecnica del Nordic Walking. Con una durata di sei ore divise in due lezioni, il corso prevede di apprendere questa tecnica grazie ad una mirata metodologia di insegnamento: in 5 fasi, secondo quanto stabilito dalle direttive della Scuola Italiana Nordic Walking. Tramite la metodologia delle “5 Fasi”, gli allievi apprenderanno la tecnica del Nordic Walking, curando aspetti legati alla corretta postura del corpo, alla coordinazione motoria, alla funzionalità del piede, alla mobilizzazione della colonna vertebrale e alla tonificazione muscolare. Ma quali sono i benefici del Nordic Walking? Fatto all’aria aperta fa bene al cuore e circolazione, rafforza braccia e spalle, migliora la postura della schiena e tonifica glutei e addominali. A prima vista sembrerebbe una cura miracolosa, ecco perché il Nordic Walking si sta affermando in tutto il mondo. Sport per tutti e per tutto l’anno che offre agli appassionati di fitness un modo facile, poco costoso e divertente per gustare uno stile di vita sano e attivo. Il corso base dura complessivamente 6 ore divise in due lezioni, di solito ogni lunedì e martedì, dalle 9 alle 12.30, oppure dalle 14.00 alle 16.30. Per informazioni o per richiedere un corso personalizzato con date e orari da concordare con l’istruttore, contattare il numero 338.27.17.448, oppure [email protected]