Voglia di pizza senza glutine? Ecco quelle più buone da preparare a casa

Alzi la mano chi non ha voglia di pizza ogni giorno! E’ sicuramente uno dei piatti più amati e consumati dagli italiani. Oggi si fa a gara per modificare l’impasto, variare gli ingredienti e prepararla in ogni modo. Negli anni anche il mondo del senza glutine si è adeguato e grazie a prove, studi e ricerche varie oggi anche i celiaci possono mangiare una vera pizza Margherita. Ovviamente ce ne sono di tutti i tipi, noi abbiamo provato quelle da preparare direttamente in casa e mangiare davanti alla tv.

Nell’area dedicata al gluten – free della Farmacia De Bernardinis ce ne sono per tutti i gusti: Margherita, Diavola, con verdure, crostino e tante altre ancora. Sono pizze già pronte, surgelate e semplici da preparare. Basta scartarle e infilarle nel forno caldo per qualche minuto. Se avete un amico celiaco a cena, non vi preoccupate è veramente un gioco da ragazzi.

Una delle pizze più gettonate è la Margherita senza glutine della Schar. Nella Farmacia De Bernardinis si può trovare sia nel formato singolo, da una pizza, sia doppio, con due. La nuova versione è realizzata con pasta madre e mozzarella senza lattosio. Non molto grande, una volta cotta può risultare un pò biscottata. Attenzione quindi a regolare il forno altrimenti si rischia di farla cuocere troppo e poi risulta secca.

Diversa invece è la pizza VidaFree. Ispirata alla vera pizza napoletana è arricchita da olio extra vergine d’oliva e mozzarella con solo 0,1% di lattosio. Sottile al centro e più alta ai bordi deve essere cotta a puntino per evitare che diventi troppo “scrocchiarella” e che la mozzarella si secchi.

Bordi larghi e cuore morbido per la pizza Gusto alternativo. La margherita è preparata con un mix di pane e pizza che la rende morbida anche dopo cotta. Non è adatta per gli intolleranti al lattosio in quanto la mozzarella, molto ricca, è di latte vaccino. Va cotta per non più di 8 minuti e poi va gustata nella sua bontà.

Curiosi di provarle? Basta andare alla Farmacia De Bernardinis e fare una ricca scorta. Una dopo l’altra le potrete gustare tutte e poi fare la vostra personale classifica!

#adv