Vivi un’esperienza emozionale stile anni’50 con Fifty Pizza & Diner ad Avezzano

Immaginate di avere la possibilità di fare un salto temporale e catapultarvi in una realtà proiettata a oltre 50 anni fa, dove la tecnologia che alimenta le giornate odierne non ha ancora fatto capolino e lo stile e le mode di una volta ricompaiono e colorano tutto ciò che si trova intorno a voi.

E’ quello che accade quando si varca la soglia di “Fifty”, una realtà avezzanese che vi permette di immergervi in un’ambientazione anni ’50 dove intraprendere un’esperienza emozionale in cui cibo e divertimento si sposano per regalare serenità, spensieratezza e bei momenti a intere famiglie.

Pensare Fifty come un semplice posto dove andare a mangiare sarebbe riduttivo e vi spieghiamo perché. Il progetto nasce dal titolare Donato Neri, noto imprenditore nei settori del turismo e dello spettacolo, che ha proiettato le sue passioni in un locale tematizzato che fosse adatto per far trascorrere serate speciali sia a grandi che piccini.

La struttura è stata infatti ideata per permettere di godere appieno di un luogo di convivialità in cui i genitori hanno il tempo di stare con gli amici mentre i propri figli si divertono in un’apposita area playground.

All’inizio di questo articolo, vi abbiamo parlato di esperienza emozionale. Fifty ha come obiettivo quello di regalare emozioni, sia da un punto di vista culinario sia da un punto di vista di intrattenimento. La proposta culinaria offerta, ad esempio, si caratterizza di prodotti a chilometro zero per richiamare i valori di cibi tradizionali locali nonché si occupa della produzione artigianale di Pinsa Romana e Panini . Il tutto dopo una attenta e lunga ricerca e selezione di materie prime d’eccellenza. Ad accompagnare questo aspetto ristorativo della realtà, c’è la parte legata all’intrattenimento. A servirvi i piatti a tavola, solo per fare un esempio, ci saranno camerieri vestiti anni ’50 che rievocheranno le mode di una volta. A non mancare è musica dal vivo con serate ed eventi organizzati periodicamente.

Questi sono alcuni degli ingredienti che rendono Fifty un luogo ideale per trascorrere momenti originali che si discostino dalla monotonia quotidiana. Nel corso dei prossimi mesi approfondiremo tutti gli aspetti che vi permetteranno di scoprirlo più da vicino.

Nel frattempo, perché no, potreste già provare ad avventurarvici una di queste sere…

Informazioni.

Via XX Settembre, 480

Contatti: 0863 599 397

#adv #advertising