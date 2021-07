“Vivi Avezzano”, negozi aperti di notte tra musica e arte. Di Stefano: evento da replicare

Avezzano. Un bilancio più che positivo vista l’affluenza, la sicurezza e la piacevolezza della serata. Con queste parole Pierluigi Di Stefano, assessore alla Cultura nel Comune di Avezzano, ha commentato “Vivi Avezzano”, la notte bianca di musica, arte e shopping in città che ieri sera ha visto molte presenze tra le vetrine dei negozi e tra le strade cittadine.

Asse tra l’amministrazione Di Pangrazio e le associazioni di categoria -Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato- unite in una sfida: salvaguardare il tessuto socio-economico-commerciale della città, vitale per l’intera comunità.

Le serrande dei negozi sono rimaste alzate fino alle 24 nell’area del centro storico, dove cinque band di artisti locali, più un dj, piazzate in angoli strategici, nel rispetto delle norme anti-covid, hanno animato la notte bianca, accompagnando cittadini e turisti tra le esposizioni artistiche curate dal gruppo Marsarte lungo le vie centrali dello shopping cittadino.

“Sono soddisfatto per come si è svolto l’evento della notte bianca”, ha detto ai nostri microfoni Pierluigi Di Stefano, “ho visto tante famiglie in giro tutte in sicurezza e abbiamo cercato di fare un evento sobrio evitando tutte le attrazioni e attrattive. Avevamo pensato di mettere i gonfiabili Arte di Strada ma dagli organi di controllo ci è stato detto di no e che era meglio solo musica di accompagnamento. E quindi con le categorie abbiamo pensato di dare pari dignità anche ai negozi che non stanno proprio in centro e già vivono di una frequentazione loro”.

Non sono mancate polemiche per alcune strade rimaste aperte nonostante il passaggio dei cittadini e la musica dal vivo. “Si è deciso”, ha chiarito sul punto Di Stefano, “con le associazioni di categoria, di insediare isole di accompagnamento anche nelle aree più lontane dal centro e la cosa ha creato forse qualche piccolo disservizio perché queste strade, ed una in particolare, non è stata potuta essere chiusa per via del collegamento essenziale con aree di interesse pubblico”.

“Un’iniziativa sicuramente da replicare”, ha concluso l’assessore, “ma ne stiamo facendo altre per le categorie, in centro, come l’evento di musica classica itinerante e il festival per i bambini”. Le associazioni di categoria, dopo aver ascoltato i commercianti e capito se dal punto di vista degli acquisti la serata è stata positiva, tracceranno poi un bilancio.