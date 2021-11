Vittoria per i ragazzi dell’under 17 dell’Avezzano Rugby, la prima squadra prepara la trasferta per Messina

Avezzano. Buona prova per i ragazzi dell’under 17 dell’Isweb Avezzano Rugby che ieri, sul campo di casa, hanno avuto la meglio sugli avversari della Franchigia Adriatica per 19 a 7. “Abbiamo rivoluzionato la formazione, testando alcuni giocatori in ruoli diversi nell’ottica di sperimentare nuove soluzioni. Mi complimento con loro che si sono fatti trovare pronti e hanno giocato benissimo. Una vittoria che accresce l’entusiasmo in un gruppo già molto unito”, ha commentato il coach Luca Terrenzio a fine partita. Vittoria anche per l’under 15 che, nella prima trasferta stagionale, nonostante un campo difficile, ha sconfitto il Teramo a Tortoreto grazie a una prestazione convincente e di buona personalità.

Ancora ferme l’under 19 e la prima squadra che riprenderanno il proprio cammino domenica dicembre. I più giovani giocheranno tra le mura dello stadio “Angelo Trombetta” proprio contro i pari età della Franchigia Adriatica. “Dopo la sosta forzata si torna finalmente in campo. I ragazzi hanno lavorato bene in queste settimane di stop e ora sono desiderosi di giocare”, afferma Luca Di Giulio. I seniores, impegnati nel campionato di serie B, andranno in trasferta contro il Messina Rugby.

“Abbiamo avuto questo stop sanitario che ci ha impedito di lavorare al cento per cento”, spiega l’head coach Pierpaolo Rotilio, “poco male, ne abbiamo approfittato per recuperare qualche giocatore infortunato e per recuperare fisicamente. Ora ci aspetta una sfida difficile nella trasferta a Messina che nasconde sempre tante insidie. Abbiamo bisogno di ritrovare ordine e riniziare a macinare gioco”.