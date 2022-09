Vittoria Centrodestra, la soddisfazione di Nazione Futura: “Risultato storico”

Avezzano. “Dai risultati di queste primissime ore, emerge una netta e chiara vittoria del Centrodestra, che ha saputo coalizzarsi e trovare dei punti in comune vincenti anziché frammentarsi in mille pezzi come il ‘fu’ campo largo della sinistra, mai nato. Ciò, nella nostra posizione di principale think tank d’area, ci riempie di orgoglio e rende merito anche all’operato dei responsabili dei circoli territoriali di Nazione Futura in tutta la Regione, che hanno saputo convogliare il loro elettorato nel sostenere i partiti oggi vincitori. Congratulazioni all’intero Centrodestra, ai nostri rappresentanti territoriali e simpatizzanti per un risultato storico, che avremo modo di analizzare ulteriormente durante l’Italian Conservatism che si terrà a Roma dal 30 settembre al 2 ottobre”. Così Nello Simonelli, Responsabile di Nazione Futura in Abruzzo, Consigliere comunale e Presidente della 5° Commissione ad Avezzano.