“Vito Taccone. Il camoscio d’Abruzzo”: ad Avezzano la presentazione ufficiale del libro di Falcone

Avezzano. L’epopea umana e sportiva di Vito Taccone, tra vittorie esaltanti e cadute rovinose, tra testimonianze inedite ed episodi controversi, rivive in “Vito Taccone. Il camoscio d’Abruzzo”, primo libro del giornalista Federico Falcone.

Si terrà sabato 26 febbraio, a partire dalle 18 presso la sala conferenze della Biblioteca Nicola Irti di Avezzano, la prima presentazione ufficiale del libro biografico sull’indimenticato campione avezzanese edito da Radici Edizioni.

“È un poema ciclistico e una ricostruzione storica, un romanzo d’avventura e un saggio d’autore, un’orchestra di bici e un coro di gregari. È la storia di un corridore esplosivo e di un uomo vulcanico, di un ragazzo-uomo di casa e di un ciclista uomo di strada, di un innocente perseguitato da una giustizia ingiusta. Vita e morte, miracoli e guai, pedalate e cazzotti di Vito Taccone: Pier Paolo Pasolini ammirava la sua «coscienza di classe», Sergio Zavoli lo descrisse come «un leader senza alone, frutto di una passione popolare». Qui il profumo della sua terra, l’accento della sua voce, la cultura della sua semplicità, le testimonianze di chi lo ha vissuto da vicino”, come ha scritto Marco Pastonesi, storico giornalista, fra le altre cose, de La Gazzetta dello Sport.

L’appuntamento segue l’entusiasmante conferenza stampa di presentazione alla Regione Abruzzo, svoltosi alla sala della Giunta regionale di Palazzo Silone all’Aquila, dove hanno preso parte l’assessore regionale allo Sport e i delegati regionali di Coni, Federciclismo, Sport e Salute, oltre a numerosi ospiti e giornalisti.

Il libro, che sta riscontrando un importante successo di vendite in tutta Italia, arriva finalmente nella città natale di Vito Taccone, laddove è ancora ricordato con amore da una popolazione che tante, tantissime, volte ha esultato in passato per le sue vittorie e le sue gesta sportive. Modera l’incontro il giornalista Roberto Raschiatore. Saranno presenti l’autore, l’editore Gianluca Salustri, l’editor Roberta Di Pascasio, il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Stefano Pallotta, e Cristiano Taccone, figlio dell’indimenticato campione avezzanese.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid. Ingresso gratuito.