“Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi”, esce il nuovo libro delle Edizioni Kirke

Cerchio. Dalla quarta di copertina: «Le “Memorie” della poetessa marsicana Petronilla Paolini Massimi sono pubblicate per la prima volta nella loro forma completa dopo oltre tre secoli dalla stesura e in seguito a lunghe ricerche. In queste pagine sono rivelati episodi della sua vita finora sconosciuti: dalla nascita a Tagliacozzo ai soggiorni di Magliano, Ortona e Sulmona, dall’omicidio del padre alla morte del figlio ancora bambino, dal rapporto complesso con la madre ai numerosi episodi che l’hanno avvicinata alla morte.

Con la sua prosa scorrevole la poetessa arcade conduce il lettore dalle terre d’Abruzzo alla città di Roma, attraverso quello che può definirsi un “itinerario petronilliano”. Il ritratto dei protagonisti e l’appassionante ricostruzione dei tormentati avvenimenti svelano i tratti di una donna dall’animo fermo e coraggioso».

Il libro è stato realizzato con il patrocinio culturale e il contributo dei Comuni di Tagliacozzo, Magliano de’ Marsi e Ortona dei Marsi, nonché dell’Associazione Culturale “Marsiaverde”.

Antonella Gamberoni, bibliotecaria, laureata in Lettere, è stata curatrice della collana in quattro volumi Petronilla Paolini Massimi: la vita e le opere (2004). Ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha pubblicato la

Guida alla catalogazione in SBN Musica: musica e libretti a stampa, registrazioni sonore, video e risorse elettroniche musicali (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 2012).

Francesca Valletta (Roma, 1973) è laureata in Lingue e letterature straniere con indirizzo storico-culturale e si è specializzata in Beni archivistici e librari presso La Sapienza Università di Roma. Presta servizio come funzionario bibliotecario presso la Biblioteca Universitaria Alessandrina, nella quale è responsabile delle informazioni bibliografiche e della gestione dei fondi storici. Si dedica nel tempo libero a ricerche biografiche e bibliografiche concernenti i protagonisti della storia e della letteratura.