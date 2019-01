Visita Alba Fucens dall’alto, l’innovativo progetto di tre giovani marsicani per divulgare le nostre meraviglie archeologiche

Avezzano. Il progetto, che partecipa ad un concorso nazionale di idee, si chiama “Ritorno a casa”, ed è proprio quello che ha voluto fare Giose Ciccarelli, che lavorando per molto tempo al nord come guida turistica ed archeologo, insieme ai suoi amici Fabio e Stefano hanno deciso di tornare nella Marsica con l’intenzione di valorizzare le nostre eccellenze archeologiche.

Il nostro territorio, racconta Giose, è bellissimo ma ha delle grandi potenzialità inespresse. E’ possibile però valorizzarlo con progetti come quello ideato dall’avezzanese, che ha intenzione di portare i turisti in volo sopra il bellissimo sito archeologico di Alba Fucens. E’ un progetto che prevede il volo in paramotore biposto, ma che sia alla portata di tutti, sia di chi cerca adrenalina, ma anche per bambini e persone diversamente abili.

L’ideatore ci tiene a specificare che l’esperienza offerta non ha nulla a che vedere con gli sport estremi, ma serve solo ad avere una panoramica più completa del territorio che stiamo visitando. Le visite, infatti, saranno il completamento di un’offerta più ampia, che include la collaborazione con altre strutture che esistono già sul territorio, che si occuperanno delle normali visite guidate sul sito archeologico. Il progetto gode già della collaborazione dei comuni di Massa D’Albe, Ovindoli ed Avezzano, ma i tre si augurano che a breve arriveranno anche le collaborazioni con istituti e diocesi.

Base strategica dell’impresa è una struttura di accoglienza ed ospitalità con 7 posti letto, situata in posizione panoramica, a 300 mt dal sito archeologico di Alba Fucens (AQ). Il B&B verrà realizzato recuperando un vecchio casale costruito dopo il terremoto del 13 gennaio 1915. Ciò che si vuol fare è valorizzare il territorio marsicano ed in particolare il borgo di Alba Fucens, ma è giunto il momento di osare di più, affidandosi al progetto ideato dai tre marsicani il turista può letteralmente volare su Albe, diventando protagonista di uno straordinario viaggio nel passato. Da 300 metri di altezza, viaggiando comodamente seduti ad una velocità di 25 km orari, si possono ammirare le bellezze naturalistiche e culturali abruzzesi: laghi, fiumi, siti archeologici, chiese e castelli. Il tutto in compagnia di una guida turistica abilitata che potrà arricchire l’esperienza con nozioni storiche sul sito che si sta sorvolando. E’ possibile votare il progetto a quest’indirizzo: http://concorsoidee.azionecattolica.it/node/37?fbclid=IwAR2OQF8gdCtvXIPwUi2HFt_b0-yXsmghNe3FjRzjMJY4oFPMuBZSgnEhNv8