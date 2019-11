Violenza sulle donne, panchine rosse a Collelongo e a Scurcola per commemorare le vittime

Scurcola Marsicana. La violenza contro le donne si combatte partendo dalla prevenzione e dall’educazione delle nuove generazioni: ecco perché, in molte città d’Italia, sono sorte panchine rosse per commemorare le donne vittime della violenza maschile. Anche la Marsica si è unita all’iniziativa: così, questa mattina, sono state inaugurate panchine rosse anche in piazza E. Mascioli a Collelongo e in piazza Risorgimento a Scurcola Marsicana, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile sulle donne, che si è tenuta il 25 novembre.

Alle inaugurazioni, oltre ai rappresentanti delle istituzioni e delle amministrazioni comunali – prime fra tutte la sindaca di Collelongo, Rosanna Salucci, e la sindaca di Scurcola Marsicana, Maria Olimpia Morgante – erano presenti anche i bambini delle scuole primarie, che sono stati coinvolti nell’iniziativa e hanno realizzato disegni e decorazioni per le panchine.