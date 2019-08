Arriva Capossela tra le antiche pietre dell’anfiteatro di Alba Fucens e l’amministrazione vieta gli alcolici

Massa d’Albe. Niente alcolici tra le mura dell’anfiteatro di Alba Fucens per il concerto di Vinicio Capossela. Presenterà le canzoni del nuovo disco “Ballate per Uomini e Bestie” il cantautore, polistrumentista e scrittore che si esibirà tra le rovine della città romana fondata nel 304 a.c. nell’ambito di Festiv’Alba giunto quest’anno alla terza edizione.

Per l’evento, che si terrà questa sera alle 21.15, l’amministrazione comunale di Massa ha vietato la vendita di bevande alcoliche in tutta l’area del concerto. Una misura di sicurezza imposta dai decreti vigenti già adottata in numerosi comuni del territorio in occasione dei grandi eventi. Capossela è uno degli appuntamenti centrali della rassegna organizzata come sempre da Harmonia Novissima.

Il cantautore avrà l’occasione di presentare le canzoni del nuovo disco, un’opera di grande forza espressiva che guarda alle pestilenze del nostro presente travolto dalla corruzione del linguaggio, dal neoliberismo, dalla violenza e dal saccheggio della natura. In scaletta, oltre ai brani del nuovo album, anche alcuni classici del repertorio di Capossela legati a doppio filo al tema del concerto.