Vincoli di finanza pubblica e spesa di personale, se ne parla ad Avezzano. Ecco tutte le informazioni

Avezzano. L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Avezzano, il Centro studi enti locali, l’Unione Commercialisti di Avezzano e Marsica, Unagraco, la Commissione Nazionale di Studio Enti Locali, Unagraco, con la collaborazione della Comunità Montana “Montagna Marsicana”, hanno organizzato ad Avezzano, via Monte Velino, 61 nella sala consiliare, per il giorno 17 ottobre 2018, dalle ore 08.30 alle ore 14.30 (per 6 crediti formativi in aula + 4 crediti formativi in modalità e-learning in omaggio per un totale di 10 crediti formativi completi per l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti degli Enti Locali materie C7bis e per l’iscrizione o il mantenimento al Registro dei Revisori Legali del Mef per le materie gruppo B) non caratterizzanti) un Convegno dal titolo “Le verifiche e i controlli del revisore in merito ai vincoli di finanza pubblica e spesa di personale e i programmi di collaborazione e consulenza esterni”.

La giornata di studio è rivolta a revisori degli enti locali, commercialisti, revisori legali, responsabili dei servizi dei comuni, sindaci, amministratori comunali e a tutti coloro che sono interessati agli argomenti riportati nel programma allegato. Il convegno e’ in corso di accreditamento presso il ministero degli interni finanza locale e sara’ valido per l’iscrizione o per la permanenza di iscrizione all’elenco dei revisori degli enti locali di cui al dm 23/2012ed e’ valido anche per il mef registro revisori legali materie gruppo b) non caratterizzanti. Verranno attribuiti n. 06 crediti formativi necessari per l’elenco dei revisori degli enti locali + in omaggio 4 crediti formativi da effettuare in modalita’ e-learning per un totale di 10 crediti (materie c7bis). i crediti sono altresi’ validi per le materie gruppo b) non caratterizzanti per il registro dei revisori legali presso il mef di cui al decreto legislativo n.39/2010.

E’ altresì valido per la formazione dei dottori e ragionieri commercialisti e per i Revisori Legali. Il convegno ha un costo complessivo di 60 Euro a partecipante oltre iva se dovuta. E’ previsto un abbondante coffee break a metà mattinata compreso nel prezzo. La prenotazione obbligatoria è da effettuare prima dell’evento utilizzando il coupon allegato alla presente mail ed il convegno è a pagamento e dovrà essere effettuata entro il giorno 12 ottobre 2018 per motivi organizzativi (fatti salvi eventuali ritardi giustificati, previo contatto telefonico).

Possibile pagare anche in sede di convegno, previa prenotazione ed invio coupon allegato al centro studi enti locali nel termine indicato precedentemente. Ogni interessato dovrà pertanto compilare il coupon allegato e trasmetterlo all’attenzione della dottoressa Pamela Kustermann del Centro Studi Enti Locali Tel. 0571/469222-469230 – Fax. 0571/469237 E-mail: iscrizioni@centrostudientilocali.it Web: www.entilocaliweb.it.