Lupi fanno razzia di pecore in un’azienda agricola di Villa San Sebastiano, i proprietari: ora rimborsi adeguati

Tagliacozzo. Lupi entrano in un’azienda agricola e uccidono le pecore. saltano un recinto di due metri e uccidono delle pecore. L’ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto nell’azienda agricola Tellone di Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo. Nei giorni scorsi i titolari avevano notato che soprattutto nell’orario serale si sentivano da lontano gli ululati dei lupi che probabilmente provenivano dalla montagna e si sono messi in guardia per evitare il peggio.

Venerdì mattina arrivando in azienda si sono resi conto che le supposizione erano fondate. “Avevamo capito che c’erano i lupi perché li sentivamo dalla montagna”, ha raccontato Michelle Tellone, allevatore, “questa mattina (ieri per chi legge) alle 6 siamo arrivati alla stalla e appena abbiamo aperto ci siamo accorti di quello che era accaduto. Otto pecore erano state azzannate e tre erano state sbranate ed erano morte. Anche il cane che generalmente si trova lì è sparito e non escludiamo possano averlo ucciso.

Abbiamo controllato e ci siamo resi conto che i lupi per entrare hanno scavalcato una recinzione di 2 metri e poi sono andati subito dentro il capannone dove si trovano le pecore. In questo periodo per il caldo lasciamo aperte le porte del capannone e quindi sono entrati senza problemi”.

La famiglia Tellone ha contattato la Asl per avviare le procedure e chiedere il rimborso dei danni. “Non è la prima volta che facciamo questo iter ma ci viene sempre risposto che sono dei cani randagi ad azzannare o di uccidere i nostri capi e quindi perdiamo giorni di lavoro per un rimborso di 40euro”, ha concluso Tellone, “sappiamo benissimo quanto costa un nostro capo, può arrivare anche a 200 euro, e per questo non chiediamo di riavere indietro la stessa cifra ma almeno il giusto per ripagarci del danno subito”.