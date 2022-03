Viktoria Mullova e Misha Mullov-Abbado al Teatro dei Marsi il 24 marzo

Avezzano. Prosegue la stagione musicale del Teatro dei Marsi. Ospite della serata di giovedì 24 marzo 2002, ore 21, sarà una delle più celebri violiniste al mondo, Viktoria Mullova. Il suo straordinario talento si è imposto all’attenzione internazionale quando vinse, nel 1980, il 1° Premio al Concorso Sibelius di Helsinki e nel 1982 la Medaglia d’oro al Concorso Ciaikovskij.

Dopo l’abbandono dell’Unione Sovietica nel 1983, ha suonato in tutto il mondo con le grandi orchestre, i più celebri direttori ed è stata, ed è, ospite di importanti Festival internazionali. È oggi famosa per la straordinaria versatilità ed integrità musicale. La curiosità di Viktoria Mullova fa sì che ella abbia esplorato ed esplori tutto il repertorio per violino, dal barocco alla musica contemporanea, dalla world fusion alla musica sperimentale. Bach, compositore con il quale ha grande affinità, è parte cospicua del suo repertorio discografico. L’incisione dei Concerti di Bach con l’Accademia Bizantina e Ottavio Dantone ha ottenuto entusiastica accoglienza e l’incisione delle Sonate e Partite di Bach rappresenta una pietra miliare nel viaggio personale dell’artista, tanto da ricevere critiche eccellenti ovunque. Ha inciso per Philips Classics e Onyx Classical vincendo numerosi premi. L’incisione dei Concerti di Vivaldi con Il Giardino Armonico, diretto da Giovanni Antonini, ha vinto il Diapason d’Or 2005. Altre incisioni comprendono Beethoven con Kristian Bezuidenhout, l’Ottetto di Schubert con il Mullova Ensemble, Recital con Katia Labèque. A settembre 2018 è uscito l’album di tutti i lavori per violino e orchestra di Arvo Pärt eseguiti con la Estonian National Symphony Orchestra diretta da Paavo Järvi e prodotto da Onyx label. Suona uno Stradivari Julius Falk del 1723 o un violino Guadagnini.

Ad affiancarla in questo evento, Misha Mullov-Abbado, grande promessa del contrabbasso oltre che della composizione. Dopo il diploma al Gonville & Caius College di Cambridge, dove ha studiato musica e composizione con Robin Holloway e Jeremy Thurlow ha vinto una borsa di studio alla Royal Academy of Music di Londra ed ha frequentato il prestigioso corso di Jazz con Jasper Høiby, Tom Herbert, Michail Janisch e Jeremy Brown. Durante il suo ultimo anno in Accademia, ha fondato una band con cui si esibisce regolarmente, con la quale ha vinto il Kenny Wheeler Prize e ha inciso il suo album d’esordio. Nel 2014 è stato nominato artista della City of Music Foundation e nel 2017 della BBC Radio 3 New Generation. Ha all’attivo due album sia come musicista che come compositore: Cross-Platform Interchange (2017) e New Ansonia (2015). Entrambi gli album hanno ricevuto ottime recensioni dalla critica e il primo è stato incluso dal Telegraph e dalla BBC Radio 3 nella lista “Best Jazz Albums of 2015”. Vincitore nel 2014 del Dankworth Prize per un brano di Musica Jazz, è un compositore esperto che scrive sia per gruppi jazz che per solisti classici ed ensemble. La sua musica è influenzata dal jazz, dalla classica, ma anche dal pop.

BIGLIETTI:

Platea 1° settore: € 30 / ridotto over65: € 25

Platea 2° settore: € 25 / ridotto over65: € 20

Galleria: € 20 / ridotto over65: € 15

Promozione straordinaria per studenti di docenti e scuole ordinarie, Conservatori, scuole di musica, teatro e danza: € 10 platea / € 5 galleria

