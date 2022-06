VII raduno nazionale dell’associazione della Polizia di Stato, lo slogan: “Insieme per dare valore ai valori”

L’Aquila. Nei giorni 25 e 26 giugno 2022 si terrà presso Pontedera (PI), l’VIII raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato con lo slogan “Insieme per dare valore ai valori”. Due giorni ricchi di eventi per ricordare l’importanza delle attività dell’ANPS nel coltivare la memoria della Polizia di Stato e nel supporto quotidiano dei volontari al sistema della Protezione Civile Nazionale.

Uomini e donne uniti dal senso di appartenenza e di reciproca solidarietà, vicini alla gente ieri come oggi, che continuano ad offrire il proprio contributo alla società civile. La mattina di sabato 25 giugno, in Piazza Martiri della Libertà di Pontedera, saranno allestiti gli stand delle Specialità e dell’ANPS per la divulgazione di materiale informativo e verranno esposte le auto storiche insieme alla Lamborghini della Polizia. Nel pomeriggio verrà deposta una corona d’alloro ai caduti in piazza Garibaldi e successivamente, conclusa la messa solenne in Duomo, si terrà il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato.

Domenica 26 giugno, allo stadio “Ettore Mannucci”, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, si terrà la sfilata delle sezioni dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato provenienti da tutta Italia. Al temine il Capo della Polizia Prefetto Giannini, nominerà due poliziotti ad honorem: personalità della società civile che con il loro esempio di vita hanno incarnato i valori della Polizia di Stato e con il loro operato sono state vicine alle persone più fragili.

A tale sfilata saranno presenti anche le Sezioni di L’Aquila, Sulmona ed Avezzano.

In particolare:

Sezione ANPS di L’AQUILA: Presidente Marcello DI TRIA

La Sezione partecipa a tutte la manifestazioni istituzionali. In ricordo del sisma avvenuto il 6 aprile 2009, che ha causato la morte di 309 persone, organizza ogni anno una manifestazione per ricordare le vittime, con una Santa Messa presso il cimitero monumentale dell’Aquila, la deposizione di una corona al plesso ove sono deposte le salme delle vittime del terremoto ed un concerto della Fanfara della Polizia di Stato. La Sezione il 7 Settembre 2021 ha festeggiato i 50 anni della nascita, organizzando una serie di manifestazioni per ricordare l’evento. Il gruppo O.D.V. durante la pandemia ha adottato 2 scuole del Comune dell’Aquila per l’osservanza delle norme anti Covid; è stata inoltre siglato un accordo con la Camera di Commercio dell’Aquila, per il controllo ed il rispetto delle norme anti Covid.

Sezione ANPS di SULMONA: Presidente Tarcisio IACOVONE

La Sezione di Sulmona si contraddistingue per le molteplici iniziative intraprese negli anni tra le quali numerosi eventi sportivi, tra cui gare ciclistiche amatoriali come Memorial intitolate a colleghi deceduti. Durante la pandemia ha prestato, con i propri iscritti ed in totale sicurezza, assistenza a quelle persone bisognose ed impossibilitate ad uscire di casa. Partecipa attivamente al mantenimento decoroso della città con interventi sul zone verdi urbane e contro l’abbandono dei rifiuti ricevendo parole di lode da parte dell’Amministrazione cittadina. Sostiene e partecipa alle attività dell’associazione religiosa del Beato Mariano di Roccacasale e dell’Associazione Celestiniana di Sulmona. Svolge anche servizio di monitoraggio all’entrata e uscita delle scuole cittadine per osservare e riferire eventuali episodi sospetti di bullismo e altro.

Sezione ANPS di AVEZZANO: Presidente Domenico PALMA

La sezione di Avezzano, presente nei precedenti raduni, partecipa con i propri associati alle ricorrenze e alle manifestazioni civili, militari e religiose, collaborando con la locale Amministrazione Comunale e con la Sezione Assoarma di Avezzano di cui è parte integrante, inoltre, favorisce iniziative di solidarietà e di socialità tra i Soci.