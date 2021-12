Un menu che va dall’antipasto fino al contorno, con ricchi primi e secondi, per il giorno della Vigilia di Natale. Da ritirare già pronto e da consumare in famiglia, a casa. E così niente cattivi odori e cucine sporche, perché approfittando del menu offerto da Euro Cash della famiglia Di Cintio, ad Avezzano, la tua cena della Vigilia di Natale è già pronta da servire a tavola!

Una comodità per chi il 24 dicembre lavora e non ha abbastanza tempo per preparare il suo “cenone”!

Il prezzo del menu è di 35 euro a persona e comprende per l’antipasto: insalata di polpo e patate, cocktail di gamberi, baccalà in umido e melanzane con verdure e gamberetti; due primi: gnocchetti allo scoglio e minestra di ceci ai frutti di mare; per i secondi: gamberoni in guazzetto e frittura calamari e gamberetti e come contorno un misto di broccoli alle olive.

Non vi resta altro che imbadire una colorata tavola, la cena la serve Euro Cash!