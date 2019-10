Vigili del fuoco Carsoli, D’Antonio: progetto encomiabile, ma iniziò nell’era Lauri non solo 4 anni fa

Carsoli. E’ polemica a Carsoli sul distaccamento dei vigili del fuoco a Carsoli inaugurato solo qualche giorno fa. Il consigliere comunale d’opposizione, Domenico D’Antonio, ha voluto precisare che la struttura realizzata nel sito ex Mael, è un progetto che affonda le sue radici nel 2004. “L’apertura del distaccamento dei vigili del fuoco rappresenta un grandissimo risultato per i nostri territori e per i cittadini che potranno sentirsi più sereni e sicuri soprattutto per la velocità di intervento che può garantire”, ha commentato D’Antonio, “per essere precisi del distaccamento si è iniziato a parlare addirittura, durante l’amministrazione Lauri.

Infatti il ministero dell’Interno – dipartimento dei Vigili del Fuoco con lettera del 27 febbraio 2004, protocollata nel nostro Comune, comunicava che, nell’ambito del progetto “Soccorso Italia in 20”, era stata prevista in l’istituzione di un distaccamento dei vigili del fuoco a carattere misto, che garantirà il soccorso anche nei seguenti comuni: Oricola e Pereto”. Secondo D’Antonio il progetto in quegli anni ebbe difficoltà a decollare perché non c’erano sedi idonee. Ma nel 2013, poi, venne ripreso proprio da lui e portato avanti.

“Quando nel 2013 venni eletto sindaco lavorammo immediatamente all’idea di portare i vigili del fuoco nel nostro territorio”, ha continuato D’Antonio, “l’operazione si rendeva possibile in quanto, durante l’amministrazione Mazzetti, era stato ratificato l’accordo di programma tra l’amministrazione provinciale e il comune di Carsoli relativo al progetto di riqualificazione e riconversione dell’area produttiva ex Mael. Sicuramente l’amministrazione Nazzarro si sarà adoperata per concludere il percorso e per far emettere il decreto finale, ma ciò non autorizza il sindaco a stravolgere la verità e non considerare l’imponente lavoro svolto dalle precedenti amministrazioni”.