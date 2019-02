Vieni, scegli e scatta un selfie con noi! Al Centro sposi Abruzzo tutti in posa per vincere un fantastico viaggio

Vieni, scegli e scatta un selfie con noi. Il giorno del sì ormai è vicino e gli sposi devono scegliere l’abito da indossare. Il Centro sposi Abruzzo, che da anni veste le spose di tutta la regione e non solo, ha deciso di celebrare questo momento speciale con un’iniziativa singolare che ha già rapito l’attenzione di tutti. Quando si va a scegliere il vestito, infatti, ci sono perplessità e preoccupazioni. Non si sa mai se è quello giusto, se piacerà al proprio lui o alla propria lei, ma soprattutto se vi farà sentire unici per un giorno speciale. I dubbi sono molti, quindi, ma lo staff dell’atelier nel cuore della Marsica farà del tutto per toglierli ogni dubbio e per farvi scegliere il look migliore per il giorno del sì. Una vera e propria festa quindi che verrà celebrata nel migliore dei modi. Roberta e tutta la squadra del Centro sposi hanno ideato qualcosa di speciale.

“Quando arrivano le spose e gli sposi da noi”, ha raccontato Roberta, “sono sempre in ansia perché non sanno se sapranno scegliere e trovare l’abito dei loro sogni. Molto spesso già al terzo quarto vestito, si vedono gli occhi delle spose illuminarsi e quelli delle mamme e delle damigelle riempirsi di lacrime. Un momento unico che da un po’ il via a quelli che sono i carichi di emozione che caratterizzeranno tutto il periodo precedente alle nozze. Per questo abbiamo deciso di lanciare l’iniziativa del selfie dopo l’abito. Le spose che verranno potranno scegliere il loro vestito con tutta tranquillità e una volta deciso quale sarà il look da indossare per il giorno del sì potranno essere immortalate nel nostro angolo selfie e ricordare così questo giorno speciale”. In tanti hanno già espresso la loro approvazione per la simpatica iniziativa e non vedono l’ora di scegliere anche il loro abito e potersi scattare questo singolare selfie! In palio c’è anche un week end per due! Cosa aspettate a scattarvi un selfie con il Centro sposi? E’ possibile contattare lo staff al numero 0863.414792 o direttamente nel nostro atelier di via Tiburtina km 111.500 a Cappelle dei Marsi.

