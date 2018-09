Viene punta da un insetto e muore per uno shock anafilattico, tragedia ad Avezzano

Avezzano. Uno shock anafilattico sarebbe alla base della morte di una 75enne di Avezzano. La donna è F.R.S. sarebbe stata punta ieri da un insetto mentre si trovava nella sua abitazione in via Pilo Albertelli. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i familiari che, non riuscendola a contattare, hanno lanciato un sos e subito sono corsi verso la sua abitazione dove la donna viveva sola. Ad aprire la porta è stata proprio la figlia preoccupata per la mamma. Con i vigili del fuoco e gli agenti della polizia è entrata nell’appartamento e ha trovato la donna a terra priva di sensi.

Il personale del 118 ha subito cercato di rianimarla, anche attraverso l’utilizzo del defibrillatore, ma non c’è stato nulla da fare. La 75enne, vedova, era sola in casa e probabilmente è stata punta da un insetto al quale era allergica senza poter chiedere aiuto a nessuno. Non è la prima volta che accadono episodi del genere. Lo shock anafilattico se non contrastato in tempo con le dovute precauzioni può diventare.