Vicenda Irim e consulenze famigliari: l’assessora Ruscio risponde a Genovesi

Avezzano. Loreta Ruscio, assessora al Bilancio del Comune di Avezzano, risponde a Tiziano Genovesi, consigliere comunale di opposizione e capogruppo Lega in Consiglio comunale. L’ex candidato sindaco alle ultime amministrative del capoluogo marsicano, nel corso dell’ultima Commissione bilancio di due giorni fa aveva chiesto spiegazioni sul coinvolgimento e sul ruolo dell’avvocato Leonardo Rosa nella vicenda Irim (più volte citato dall’avvocato Guido Blandini nel corso della sua requisitoria) chiedendo a presidente della Commissione di vigilanza, Iride Cosimati, di convocare la stessa per la settimana entrante al fine di fare luce sull’accaduto.

“Nell’occasione – riferisce l’assessora – non ho potuto presenziare a causa della quarantena covid che mi vede relegata a lavorare da remoto ed in mia vece era presente il vicesindaco Domenico Di Berardino. N ell’affrontare il tema Irim l’avvocato del Comune Guido Blandini evidenziava alla Commissione che avevo intrapreso anche una trattativa con la controparte finalizzata a evidenziare la possibilità di una soluzione conciliativa. E’ evidente come ogni amministratore e nello specifico anche l’assessora, nell’adempimento dei propri compiti possa avvalersi di collaboratori e professionisti di propria fiducia, al fine di conseguire con tempestività efficacia ed efficienza la risoluzione delle problematiche”.

“Essendo confinata a casa e non potendo avvalermi della diretta collaborazione del personale degli uffici, pure carenti a causa della pandemia, nella conduzione delle trattative in rete e delle attività materiali, sicché mi sono dovuta avvalere della collaborazione gratuita di mio marito, l’avvocato Leonardo Rosa, con cui ho dovuto confrontarmi anche per focalizzare i temi giuridici della annosa vertenza e così le possibili soluzioni afferenti la cura degli interessi dell’Ente”, spiega Ruscio.

“Stupisce quindi che una questione così semplice e di siffatto pregio possa essere stata attenzionata dal Consigliere della Lega Tiziano Genovesi, evidentemente finalizzato a ricavarsi un piccolo spazio di visibilità mediatica che nulla apporta alla soluzione della tematica di interesse Comunale: ovvero la soluzione del caso Irim. Cosa utile sarebbe stata se il Consigliere comunale Lega a un mese dal suo insediamento si fosse fatto parte diligente approfondendo le complesse tematiche che hanno riguardato l’appalto del nuovo municipio, la sua lievitazione di costi ed i motivi per i quali negli ultimi anni non si è addivenuti ad una soluzione conciliativa con risparmio di costi”.

“Diversamente, non sembra complesso comprendere che la collaborazione del familiare è stata dettata per ovviare alle restrizioni sanitarie. Le aule consiliari per alcuni rappresentano ancora sterili parlatoi, per altri invece laboratori in cui ad ognuno è consentito di offrire il suo prezioso contributo, sempreché frutto di studio e conoscenza delle questioni poste all’ordine della discussione, se non si vuole correre il rischio di distrarsi in inutili quesiti”, conclude l’assessora Ruscio.