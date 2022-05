Viaggio nei 5 sensi, ecco gli appuntamenti del fine settimana a Sante Marie

Sante Marie. Pronti per altri due week – end con il “Viaggio nei 5 sensi”? Il ricco calendario di appuntamenti organizzato dalla cooperativa di comunità “Sette Borghi”, in collaborazione con il Comune di Sante Marie e con il sostegno economico della Fondazione Carispaq, su tutto il territorio comunale di Sante Marie per far conoscere le bellezze naturalistiche, i borghi, ma anche gli usi e i costumi ha già in programma quattro eventi per maggio con percorsi esperienziale tra tatto, vista, udito, olfatto e gusto.