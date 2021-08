Viaggio con Gironi divini alla scoperta del sigaro Toscano e delle birre artigianali, ecco come prenotarsi

Le sorprese a Gironi divini non finiscono mai. Ieri sera, terminate le selezioni del miglior Trebbiano d’Abruzzo e del miglior bianco da uvaggio e autoctoni minori, gli ospiti della nona edizione di Gironi divini sono stati guidati in un viaggio alla scoperta del sigaro toscano. Una tappa nuova che si è aggiunta per arricchire ulteriormente l’offerta e dare la possibilità agli amici di Gironi divini di saperne un pò di più su questo particolare mondo.

A guidare questo percorso è stato Vincenzo Scivetti, ambassador del club Amici del Toscano, che ha spiegato nel dettaglio ai presenti cosa vuol dire realmente fumare un sigaro, raccontando la storia di questo prestigioso brand italano e soffermandosi sulle tecniche di fumata. Scivetti, grande esperto e appassionato, dopo aver rimarcato in maniera chiara e trasparente che qualunque tipo di fumo è nocivo per la salute, ha spiegato ai presenti che il fumo di un sigaro è diverso da quello di una sigaretta, non arrivando direttamente ai polmoni ed essendo anche meno “bruciante” per il cavo orale (se gestito con la tecnica giusta). Una fumata che quindi può essere calibrata in base alle esigenze e alle preferenze di ciascuno.

Ad accompagnare il sigaro Toscano, per l’occasione un Modigliani, dedicato al grande artista che amava una fumaa raffinata e non troppo invasiva, la birra di Birra del Borgo. Il celebre birrificio di Borgorose che ha portato le sue birre in tutto il mondo è stato protagonista della serata con tre diverse tipologie: la Reale, la Lisa e l’Equilibrista. Tre diverse birre e tre diverse concezioni di birra che sono state accompagnate ai sigari e illustrate da Rosino Tatti, membro della grande famiglia di Birra del Borgo. Un fine serata interessante che ha dato la possibilità ai curiosi presenti di dialogare con Scivetti e Tatti e di saperne un pò di più sulla birra e sui sigari.

Questa sera si replicherà con una nuova parentesi dedicata ancora una volta al sigaro Toscano e alla birra artigianale. L’abbinamento sarà questa volta con le birre di Fermento Marso, birrificio artigianale del territorio che proporrà una “verticale” delle sue birre di stile inglese che tanto successo stanno riscuotendo in prestigiosi concorsi internazionali. La degustazione si svolgerà nello spazio esterno del locale “Ada Nurzia” in piazza dell’Obelisco.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 335.7533346 oppure scrivere all’indirizzo mail [email protected] Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.gironidivini.it