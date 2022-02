Viaggi scolastici in sicurezza: eseguita la disinfezione degli scuolabus di Civitella Roveto

Civitella Roveto. Una domenica attiva, all’insegna della sicurezza sul fronte igiene per il comune di Civitella Roveto. In questo 6 febbraio 2022, il primo cittadino della piccola comunità marsicana Pierluigi Oddi scrive: “Che sia di domenica poco importa, ciò che conta è che i nostri ragazzi delle scuole da lunedì viaggeranno in sicurezza”.

Il sindaco di Civitella Roveto sottolinea come la disinfezione si stata eseguita a 360 gradi e su entrambi gli scuolabus comunali. Non mancano i ringraziamenti di Pierluigi Oddi: “Ringrazio vivamente i due autisti Ivo e Domenico, i quali, nonostante la giornata festiva, ci sono resi immediatamente disponibili ad eseguire l’operazione, costata zero euro”.

In questo momento storico della pandemia, le scuole restano tra i luoghi di maggior contagio in Abruzzo e nel resto del Paese. Così, vari sono rimedi adottati dai comuni per mantenere gli studenti e il personale scolastico in sicurezza, ricordando che: “La precauzione non è mai troppa”, sottolinea il primo cittadino di Civitella Roveto.