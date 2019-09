Viabilità provinciale, affidati i lavori per oltre 937mila euro per la SP 89 Dorsale Palentina e la SP 22 Circonfucense

L’Aquila. Sono stati affidati, questa mattina, i lavori per la sistemazione delle Strade Provinciali n. 89 “Dorsale Palentina” e la n. 22 “Circonfucense” per un importo totale di oltre 937.000 euro. In particolare la S.P. n. 89 prevede lavori urgenti per la ricostruzione del corpo stradale e il risanamento del movimento franoso al km. 17+200 per un importo parti a euro 228.412,70 oltre per gli oneri della sicurezza per € 22.210,18, lavori affidati alla Società Falone Costruzioni s.r.l. con sede in Teramo. Partiranno presto anche i lavori di risanamento del corpo stradale e messa in sicurezza delle protezioni marginali in tratti alterni sulla Strada Provinciale n. 22 “Circonfucense”, aggiudicati dalla Società Nuova Via s.r.l. con sede in Salerno per un importo pari a € 648.406,72 oltre gli oneri per la sicurezza che ammontano a € 38.723,42. I contratti sono stati siglati presso la sede della Provincia dell’Aquila, in Via Monte Cagno a L’Aquila, alla presenza del Segretario Generale, Dott. Paolo Caracciolo.