Viabilità nella Marsica: consegnati lavori di sistemazione e messa in sicurezza su strade provinciali per 350mila euro

L’Aquila. Sono stati consegnati, questa mattina, i lavori sulle strade provinciali del Carseolano per un importo complessivo pari a euro 350.000; le strade interessate dai lavori di sistemazione e messa in sicurezza riguardano, in particolare, S.R. 5 “Tiburtina Valeria”, S.P. n. 27 “del Cavaliere”, S.P. n. 111 “di Monteserrasecca”, S.P. n. 26 “Turanense” e S.P. n. 124 “di Nespolo-Tufo” situate nei comuni di Carsoli (Aq), Pereto (Aq) e Oricola (Aq) e Rocca di Botte.

“Abbiamo consegnato, nell’area della Marsica nell’ultima settimana, lavori per oltre 1.350.000 euro” – dichiara il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi – sintesi di una programmazione basata sulla concretezza degli interventi condivisi con le necessità delle amministrazioni locali, frutto di una politica che intende promuovere, con la sistemazione della rete infrastrutturale, benefici e nuove possibilità di sviluppo, azioni concrete per agevolare le aree interne ad allontanarsi dall’isolamento. L’iter dei lavori, con l’ausilio dal responsabile provinciale d’area, Giuseppe Di Bernardini, è stata costantemente seguito insieme all’ex Consigliere provinciale, Alfonsino Scamolla che, con il prezioso lavoro del Dirigente, Ing. Nicolino D’Amico, che ha individuato le aree che necessitavano di maggiori attenzioni”.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ringrazia tutti per le scelte operate e la celerità degli interventi su ogni strada della Provincia, in particolare i consiglieri della Marsica, il delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi, Roberto Giovagnorio e l’ex consigliere, Alfonsino Scamolla per l’impegno profuso.