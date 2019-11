Viabilità nella Marsica, appaltati questa mattina lavori di manutenzione e messa in sicurezza stradale per 1 milione di euro

L’Aquila. Firmati questa mattina, presso la sede della Provincia dell’Aquila di Via Monte Cagno in L’Aquila, i contratti d’appalto per i lavori sulle strade della Marsica per un totale di 1 milione di euro. In particolare gli incarichi si riferiscono a due distinti mandati, ovvero, alla manutenzione straordinaria del corpo stradale per la messa in sicurezza della S.R. 579 “Palentina”, S.P. 63 “Dir. Pescocanale”, S.P. 101 “di Ridotti”, S.P. 87 “di Meta”, S.P. 90 “di Morrea”, per un importo totale pari a € 600.000, affidati alla ditta Società Scalzone Costruzioni S.r.l.s. con sede a Villa Di Briano (CE) e ai lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale per la messa in sicurezza lungo le S.P. 125 “di Antrosano” e la S.P. 24 “di Alba Fucens”, per un importo complessivo di euro 400.000, affidati all’impresa Bucco Costruzioni srl con sede in Chieti. Ricordiamo che il 20 settembre scorso sono stati affidati, sulla stessa S.P. n. 125 “di Antrosano”, lavori che prevedevano l’illuminazione del percorso pedonale nel tratto tra la S.P. n. 24 “Panoramica” e l’abitato di Antrosano, arteria tristemente nota per i tanti incidenti stradali.

Ennesimo importante risultato, commenta il consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi, frutto di impegno e intensa attività di programmazione sul territorio della Marsica, raggiunto con concretezza, celerità e la competenza del settore della viabilità che lavora, senza sosta, nonostante la cronica mancanza di mezzi e personale. Questo governo provinciale deve, innanzitutto, garantire percorribilità e sicurezza sulle strade di competenza ma, anche, favorire e determinare nuove possibilità agli operatori del territorio per contenere il fenomeno dello spopolamento che condannerebbe le aree interne ad una condizione di estrema fragilità. Con il rinnovo del mandato e della delega alla viabilità nella Marsica, assicuro il massimo impegno e soprattutto continuità al lavoro iniziato due anni orsono affinché, questi territori, possano riscattarsi da troppi anni di abbandono.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, si dichiara soddisfatto per il lavoro svolto e ringrazia per l’impegno i consiglieri della Marsica, il delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi e Roberto Giovagnorio, per le scelte operate e gli obiettivi programmatici brillantemente raggiunti.