Via XX Settembre: ristrutturazione dell’asfalto disastrato con i residui dei mutui 

Avezzano. Nuovo look con i residui dei mutui per la disastrata via XX Settembre: l’amministrazione Di Pangrazio, grazie a un gioco di squadra tra l’ufficio tecnico e amministrativo, ha “rimesso in circolo” i ribassi d’asta di ben undici vecchi appalti destinando le risorse rimaste nelle pieghe del bilancio, 387.896,02 euro, al rifacimento dell’importante e super-trafficata arteria cittadina dove giornalmente circolano oltre 30 mila automezzi.

L’operazione, che dovrebbe arrivare alla meta finale ossia i lavori, entro la fine dell’anno, ha preso il via con il disco verde della giunta comunale al progetto definitivo, redatto dall’ufficio tecnico comunale, per il rifacimento della pavimentazione stradale da piazza Castello all’intersezione con via Buonarroti. Ora, quindi, si passa al progetto esecutivo apripista della gara d’appalto.

“Il lavoro di squadra”, dichiarano gli assessori al bilancio e ai lavori pubblici, Loreta Ruscio ed Emilio Cipollone, “ci ha consentito di trovare i fondi per il rifacimento di via XX Settembre, un’arteria di fondamentale importanza per la viabilità cittadina, ridotta in condizioni precarie dall’intenso traffico”.

Ora si volterà finalmente pagina. Analizzata la situazione delle strade comunali, ben 700 km, sulla base dell’importanza per la circolazione, l’amministrazione Di Pangrazio ha messo tra le priorità via Xx Settembre: il progetto prevede la sistemazione totale della pavimentazione, ovvero la fresatura e risagomatura della strada, compreso il rifacimento dei dossi e la sistemazione dei dossi e il riallineamento dei chiusini. “L’intervento, oltre a dare soluzione alle tante criticità”, dichiarano in conclusione Ruscio e Cipollone, “ridarà il decoro che merita a via XX Settembre, dove oltre al traffico, operano decine di attività commerciali e risiedono tanti cittadini”.