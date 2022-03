Via Pagani, da lunedì 14 modifiche alla circolazione per la messa in sicurezza del sottopasso

Avezzano. Da lunedì 14 marzo, in via Pagani, dalle ore 9 alle 18, sarà vietato il transito dei veicoli e dei pedoni per i lavori di messa in sicurezza del sottopasso. L’intervento– rende noto il Comune di Avezzano- deriva da una cospicua caduta di pezzi d’intonaco che ha reso necessario procedere con l’ausilio di una ditta esterna, attrezzata per lavori sui solai. Da qui il provvedimento a carattere temporaneo che consente al responsabile di disciplinare la sosta e la circolazione dei veicoli, al fine di permettere le operazioni di risistemazione in tutta sicurezza.

Nell’area interessata, ogni giorno e fino al completamento dei lavori, la ditta provvederà all’apposizione della specifica segnaletica, in prossimità̀ del tratto di strada oggetto delle operazioni, nonché agli incroci interessati.

Nel dettaglio, l’ordinanza del comune prevede il transennamento con chiusura strada di via Don Minzoni all’altezza di Via Cassinelli, con svolta obbligatoria per i veicoli a sinistra, verso Via Cassinelli; il transennamento in Via Pagani incrocio Via Monsignor Valerii con svolta obbligatoria a sinistra verso Via Pagani (direzione Via Pagani/Via Corradini) per i veicoli che provengono da Via Monsignor Valerii; il transennamento della semi carreggiata di Via Pagani all’incrocio con Via Monsignor Bagnoli con divieto di proseguire diritto (direzione Via Corradini/sottopasso) ed obbligo di svolta a sinistra su Via Bagnoli (direzione Via Pagani/Via Trento o Via Pagani/Via Mazzini) per i pedoni e veicoli provenienti da Via Corradini; transennamento di Via Madonna del Passo incrocio con Via Roma con segnaletica di transito vietato ed in Via Lago di Garda all’incrocio con Via Madonna del Passo, con obbligo di svolta a sinistra.