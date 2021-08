Via del Mercato: partono i lavori per la pedonalizzazione

Avezzano. Stop alle automobili in via del Mercato, dove a partire da lunedì apre il cantiere per la pedonalizzazione: la strada parallela a piazza del Mercato, infatti, diventerà completamente area pedonale. Per andare incontro alle esigenze degli operatori del commercio e i residenti del quartiere il Comune, ha avviato l’iter per “recuperare” i sedici posti auto con sosta gratuita sul fronte opposto: attorno a piazza Corbi, dove altrettanti parcheggi a strisce blu diventeranno bianchi. L’operazione rientra nel riordino della viabilità attorno alla piazza.

“Il recupero dei parcheggi in forma gratuita in piazza Corbi, in sostituzione di quelli che spariranno in via del Mercato”, spiegano i consiglieri di maggioranza, Roberto Verdecchia e Alfredo Chiantini, “rappresenta un segnale tangibile della vicinanza dell’amministrazione Di Pangrazio a commercianti e residenti per i lavori infiniti di piazza del Mercato, il super contestato progetto messo in cantiere dall’amministrazione De Angelis, portato avanti nel nome della continuità amministrativa”.

La parola d’ordine a palazzo di città, infatti, al di là delle riserve sul progetto ereditato che scatenò e scatena tutt’ora proteste e petizioni, come ad esempio quella contro il taglio dei platani sostituiti da alberi in ferro e che, con la determina adottata dagli uffici per superare le tante criticità, graverà sulle casse comunali per quasi mezzo milione di euro, è quella di restituire piazza del Mercato alla città.

Con l’intervento di pedonalizzazione di via del Mercato sarà sistemata inoltre pure l’area che collega la piazza con i locali del mercato del pesce: la copertura delle attività, invece, sarà dotata di un impianto fotovoltaico con annesse postazione di ricarica per le auto elettriche. Contestualmente l’impresa dovrebbe completare i lavori di installazione degli ultimi alberi in ferro e la nuova copertura: i lavori dovrebbero essere completati entro ottobre.