Via Crucis nella Marsica: sindaci e parroci chiedono di indossare le mascherine

Avezzano. Entrano nel vivo i riti della Settimana Santa e parroci e amministratori raccomando di utilizzare la mascherina durante la Via Crucis. Partiranno questa mattina le tradizionali processioni del Venerdì Santo che da sempre caratterizzano la Marsica. Una delle più antiche, quella di Scurcola Marsicana, uscirà alle 8 e vedrà protagonisti i confratelli del Santissimo Sacramento, Santissima Trinità, San Bernardino da Siena e Santissimo Suffragio che si fermeranno, intonando gli antichi canti, nelle varie tappe del centro del paese. Durante la processione, secondo quanto stabilito dall’ordinanza comunale, tutti dovranno indossare la mascherina.

Alle 16, invece, dalla chiesa di San Giovanni Battista di Celano partirà la processione che sarà animata dalle confraternite di San Michele Arcangelo, Santissimo Sacramento, Madonna del Giubileo, San Rocco, Madonna delle Grazie e Madonna del Carmine e attraverserà tutta la città. In base a quanto stabilito dall’amministrazione comunale tutti dovranno indossare la mascherina ed evitare assembramenti. In serata, dalle 20.30, nella chiesa di Sant’Angelo ci sarà il rito della Desolata.

A partire dalle 19 dalla chiesa di San Giovanni ad Avezzano partirà la Via Crucis con il vescovo, monsignor Giovanni Massaro, e tutti i sacerdoti della città. Il corteo religioso attraverserà via Roma, via Corradini, via Garibaldi e via XX Settembre e piazza Castello, che dalle 19 saranno off-limits alle auto con la polizia locale e i volontari della protezione civile a controllare. L’amministrazione comunale di Avezzano ha richiesto a tutti di indossare la mascherina anti – covid. Uscirà come da tradizione all’imbrunire dalla chiesa della Misericordia la processione degli incappucciati di Tagliacozzo che si snoderà in un suggestivo percorso lungo tutto il centro storico della città.

A Pescina la processione del Venerdì Santo avverrà secondo il tradizionale percorso, mentre a Venere si effettuerà percorso breve. A tutti è stato raccomandato di indossare la mascherina durante il percorso religioso. Stessa cosa hanno fatto gli amministratori e i parroci di Magliano de’ Marsi e Sante Marie raccomandando ai fedeli di evitare assembramenti e utilizzare la mascherina anche all’aperto.

Domani nella cattedrale di Avezzano, a partire dalle 22, ci sarà la veglia pasquale con il vescovo Massaro. Mentre domenica di Pasqua la celebrazione eucaristica celebrata dal presule sarà alle 12. A Celano domani dalle 21.30 è prevista la veglia pasquale, invece domenica di Pasqua ci saranno due messe: una alle 11 e una alle 18. A Tagliacozzo le veglie di domani sono fissate alle 19 nella chiesa di San Pietro, alle 21.30 a San Francesco e alle 22 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano e dell’Annunziata