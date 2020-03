Vertice tra i Dirigenti scolastici delle scuole avezzanesi: sul tavolo l’avvio di forme di didattica alternativa in applicazione del Decreto emergenziale del Governo

Avezzano. Stamane c’è stato un incontro tra i Dirigenti scolastici degli Istituti che insistono sul territorio comunale avezzanese al fine di condividere le iniziative di avvio e promozione di forme di didattica alternative che nei prossimi giorni vedranno coinvolti gli Istituti stessi in applicazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.

Quello che emerge è la volontà di approntare una piattaforma e-learning per l’insegnamento a distanza. In questo modo, stante l’agenda emergenziale in continuo aggiornamento con un ritorno alla normalità non ancora possibile da calendarizzare, i ragazzi avrebbero la possibilità di fruire di lezioni registrate dai propri docenti in modo da limitare l’impatto della sospensione dell’attività didattica “canonica” sui già densi programmi ministeriali.