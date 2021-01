Vertice sul futuro di LFoundry con la Regione: Marsilio, Imprudente e Quaresimale in azienda

Avezzano. E’ fissato per questa mattina l’incontro in LFoundry tra la Regione, l’azienda e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Dopo la notizia della rottura del tavolo delle trattative tra l’azienda e i sindacati l’assessore Pietro Quaresimale si è messo subito in contatto con i vertici dello stabilimento dove si producono memorie volatili e ha chiesto un incontro per capire lo stato delle cose.

Il faccia a faccia è stato convocato per questa mattina. Prenderanno parte al confronto con i rappresentanti dell’azienda e le organizzazioni sindacali, oltre all’assessore Quaresimale, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il vice presidente Emanuele Imprudente, il capo segreteria Massimo Verrecchia.

Intanto ieri le parti sociali hanno rifiutato di prendere parte a un appuntamento convocato d’urgenza dall’azienda per capire le sensazioni dei 1.400 dipendenti del sito dove si producono memorie volatili dopo le prime assemblee dei giorni scorsi. Per i sindacati la convocazione è stata inopportuna perchè arrivata tardi e in concomitanza con gli ultimi appuntamenti da loro organizzati con i dipendenti. Per domani è confermata la prima giornata di sciopero che andrà avanti poi nei prossimi giorni.