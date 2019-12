Vertice su LFoundry a Confindustria: nessuna novità sul futuro del sito, piano industriale pronto a gennaio

Avezzano. Speravano di poter sapere qualcosa in più sul futuro del sito marsicano di LFoundry e invece, ancora una volta, i rappresentanti dei sindacati e i lavoratori sono rimasti delusi. Nel vertice svoltosi nella sede di Confindustria L’Aquila sul bilancio di fine anno in base a quanto previsto dall’articolo 9 del contratto dei metalmeccanici i delegati dell’azienda – il vice presidente Fabrizio Famà, il direttore del personale Alessandro Albertini e il responsabile delle relazioni industriali, Fabrizio Felli – hanno detto poco e niente.

Oltre a servire dati sulla situazione generale dell’azienda, anche alla luce della cessione del 100 per 100 delle quote del sito marsicano alla start up cinese Wuxi, hanno rinviato al nuovo anno tutti i quesiti dei sindacati – Elvira De Sanctis (Fiom – Cgil), Antonello Tangredi (Fim – Cisl), Angelo Gallotti (Uilm – Uil) e Fernando Di Filippo (Failms – Cisal) – e delle Rsu di stabilimento.

Il piano industriale dettagliato sarà presentato nell’atteso vertice al ministero dello Sviluppo economico, come confermato nel vertice alla presenza di Emanuele Ciaccia per Confindustria L’Aquila, mentre per quanto riguarda i contratti di solidarietà è stato confermato che andranno avanti fino a maggio come già evidenziato nell’accordo e per ora non ci sono novità in merito.