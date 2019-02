Vertice LFoundry in Comune, Di Francesco (Fiom – Cgil): incassato il sostegno del sindaco, ora andremo in Regione

Avezzano. C’è preoccupazione tra i lavoratori di LFoundry e tra le parti sociali per la situazione che si è venuta a creare in azienda. Ieri, al termine del vertice con il primo cittadino di Avezzano, Gabriele De Angelis, i rappresentanti dei sindacati hanno espresso fiducia per il dialogo avviato che verrà ampliato con il coinvolgimento anche dei rappresentanti della Regione. “Abbiamo presentato al sindaco tutte le varie problematiche riscontrate in questi mesi in azienda”, ha affermato Di Francesco, “dal momento che non si stanno rispettando le tempistiche in base agli impegni presi con il governo a novembre, che non si vedono soluzioni all’orizzonte, ma soprattutto ci sono perdite economiche importanti, siamo preoccupati e non ci fermeremo qui. Già dalle prossime settimane ci attiveremo per presentare la vicenda anche alla Regione con l’obiettivo comune di trovare una valida soluzione”.