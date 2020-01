Vertice al ministero su LFoundry, Febbo: la Regione ci sarà. Attesa per l’incontro di martedì

Avezzano. “La Regione è ben informata sulla situazione della LFoundry e affronterà le diverse criticità attraverso le opportune soluzioni per i lavoratori e la stessa azienda”. Ad affermarlo è l’assessore alle Attività Produttive, Mauro Febbo, che ieri ha incontrato le parti sociali per dialogare con loro in vista dell’incontro fissato per martedì al ministero dello Sviluppo economico. Un appuntamento fondamentale per i 1.500 dipendenti del sito che attendono di conoscere come e quando il sito marsicano acquistato nell’estate scorsa dalla Wuxi, start – up cinese, sarà rilanciato.

“Saremo a Roma proprio per affrontare le attuali criticità dell’azienda di Avezzano come la verifica del piano di trasformazione/inclusione in IDM (Integrated Device Manufacturer) della LFoundry visti gli ingenti investimenti, capire la reale intenzione dell’azienda di affiancare all’attuale produzione di CIS (sensori di immagine) quella di importanti quantità di dispositivi di potenza”, ha continuato l’assessore Febbo, “l’obiettivo è soprattutto quello di garantire nel tempo la tenuta occupazionale e tecnologica dello stabilimento e scongiurare il rischio di una delocalizzazione delle produzioni.

LFoundry, è un’azienda solida con una storia che nasce e si sviluppa ad Avezzano nel settore della microelettronica (semiconduttori) dove produce sensori d’immagine (CIS) a prevalente utilizzo nelle applicazioni automotive ed oggi occupa poco più di 1500 addetti. Pertanto, vigileremo ed attenzioneremo al Ministero i passi che la proprietà intende muovere su questo territorio e soprattutto nei confronti di questa solida realtà aziendale”.