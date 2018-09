Vertice a LFoundry tra azienda e sindacati sul futuro dei precari, attesa per l’incontro di questa mattina

Avezzano. Vertice a LFoundry tra azienda e sindacati sul futuro dei precari. C’è attesa tra i lavoratori per l’incontro di questa mattina durante il quale LFoundry e parti sociali dovranno discutere del mancato rinnovo del contratto per 56 precari. La vicenda, che ha creato preoccupazione tra i dipendenti dal momento che l’interruzione del lavoro è stata comunicata attraverso un messaggio whatsapp, sarà al centro di un dibattito fissato per le 9.30 in azienda. Nei giorni scorsi tante sono state le polemiche legate a questo episodio che in molti hanno definito poco dignitoso per gli stessi lavoratori precari.

