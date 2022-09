Verso il voto del 25 settembre, D’Eramo ad Avezzano per incontrare consiglio ordine dei commercialisti

Avezzano. Nuovo appuntamento nella Marsica per il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, in corsa alle prossime elezioni politiche del 25 settembre come capolista alla Camera. Il deputato sarà ad Avezzano alle 11.30 per incontrare il presidente dell’ordine dei commercialisti e dei revisori contabili, Valerio Dell’Olio, insieme al consiglio, per ascoltare istanze e problematiche della categoria.

In serata continuerà il tour della Lega Abruzzo in provincia dell’Aquila. D’Eramo sarà a Paganica alle 19.30, al ristorante Enoà, in via del Rio 21, per un incontro pubblico con tesserati e simpatizzanti.