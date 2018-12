Verso il countdown per il 2019… Dove trascorrerete la notte di San Silvestro nella Marsica?

Mancano poco più di ventiquattrore allo scoccare della mezzanotte del nuovo anno. In fermento tutti i preparativi per accogliere con positività il 2019, tra feste, cenoni, veglioni, amici, amore e parenti. Nella Marsica, non mancano sicuramente grandi eventi a cui partecipare per farsi scivolare indietro l’anno passato e prospettarsi verso il futuro.

Ad Avezzano, tra i locali della movida serale, il noto Soho cambia location per un’intera notte e si trasferisce all’Hotel Olimpia di Cappelle dei Marsi per il gran cenone, con spettacoli di musica live a cura di Deep Soul Trip e Gli Amici di Carlotta, per poi continuare con musica disco. Svariati i ristoranti che offrono particolari cenoni nella stessa città.

A Tagliacozzo, numerosi gli intrattenimenti per la notte di San Silvestro: tanti i cenoni nei vari ristoranti della città, ma anche numerose feste nei locali del centro storico, pronti a festeggiare il countdown della mezzanotte. Non mancherà il veglione post cena, con il Nak – Disco & Beverage, nei pressi del complesso delle piscine Rolling Park. L’ex Pony del vecchio Royalton, offrirà ai partecipanti su prevendita una divertente e originale serata disco-dance a partire da 00.30 con la musica a cura di Paul Jockey.

A Celano, per il terzo anno consecutivo, si registra l’alleanza “Guerrinuccio – Fragile” che offriranno ai clienti marsicani un lungo veglione sia con intrattenimento musicale a cura di Francesca Bontempi e Musica in ma anche con spettacoli di magia, casino e Burlesque e musica disco dopo la mezzanotte.

Gran richiesta e opportunità per il capodanno a Ovindoli, per chi dopo il veglione vuole trascorrere il 1 gennaio sulle piste da sci. Per la notte di San Silvestro, differenti locali, come la Baida, Il Camoscio, La Stozza e Lo Steaker, offrono un divertente intrattenimento serale.

Il fermento per il 2019 si fa sentire anche a Magliano con un “Capodanno Marsicano” organizzato nella discoteca Dna: la serata prevede il cenone con musica live a cura dei The Jesters e dopo lo scoccare della mezza, tutti in pista con i dj Yuri e Puppa.

E voi dove festeggerete il capodanno nella Marsica?