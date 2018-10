Verrecchia tuona contro De Angelis: è più interessato al ‘mercato delle vacche’ che a quello del sabato

Avezzano. “Il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, fino ad ora ha dimostrato di essere più interessato al ‘mercato delle vacche’ che a quello del sabato mattina”. Lo afferma l’esponente di centrodestra Massimo Verrecchia tra i più votati delle scorse elezioni, presente alla manifestazione dei commercianti ambulanti che hanno sfilato, anche questo sabato, per le vie della città. Avezzano. “Il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, fino ad ora ha dimostrato di essere più interessato al ‘mercato delle vacche’ che a quello del sabato mattina”. Lo afferma l’esponente di centrodestra Massimo Verrecchia tra i più votati delle scorse elezioni, presente alla manifestazione dei commercianti ambulanti che hanno sfilato, anche questo sabato, per le vie della città.

“Tutti gli inciuci messi in atto dal sindaco – continua Verrecchia – per restare attaccato alla poltrona lo hanno evidentemente distratto dai problemi seri come quelli che incidono sulle attività produttive della nostra città, commercianti in primis. Quale interesse politico c’è nello spostamento del mercato proprio in quel punto della zona nord?”

“Ma come – si interroga l’esponente di centrodestra Verrecchia, si è fatto spostare il mercato del mercoledì mattina da Piazza Risorgimento, si vuole spostare quello del sabato da Piazza Torlonia perché il problema è anche la presenza della pista ciclabile e poi il sindaco farà probabilmente posizionare i banchi del mercato sull’altra pista ciclabile della zona nord rendendosi in quel caso indispensabile la rimozione di tratti del cordolo di tale pista per garantire i 3,5 metri necessari ai vigili del fuoco per il passaggio dei mezzi di soccorso”