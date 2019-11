Verrecchia risponde a Presutti: genio incompreso e senza voti, nessuno lo rimpiange

Avezzano. Prosegue il botta e risposta tra Massimo Verrecchia e Crescenzo Presutti. Gli ex alleati (seppur per breve tempo) durante la legislatura De Angelis, da giorni non se le mandano a dire, e dopo l’affondo dell’ex assessore all’ambiente Presutti, arriva la replica dell’esponente di Fratelli d’Italia.

“Ad Avezzano c’è un ’povero genio’ incompreso, senza voti, che nessuno politicamente rimpiangerà, anzi”, scrive Verrecchia sul proprio account Facebook. “C’era una volta un ‘genio’ che invitò una categoria di Avezzano ad andare a vivere altrove senza rendersi conto che, da lì a poco, gli unici ad andar via sarebbero stati proprio lui ed il suo ’ventriloquo’”.

Non si placano, dunque, le schermaglie tra l’esponente di Fratelli d’Italia, attualmente capo della segreteria del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, e l’ex braccio destro del primo cittadino di Avezzano, Gabriele De Angelis. Il coordinatore cittadino, Roberto Alfatti Appetiti, ancora non si è pronunciato ufficialmente ma non è da esclusdersi una sua presa di posizione nelle prossime ore.