Verrecchia: in pochi giorni ad Avezzano 100 licenziamenti, De Angelis aveva promesso il contrario

Avezzano. “In campagna elettorale il 22 maggio dello scorso anno il sindaco De Angelis insieme al manager Galbiati annunciò come priorità cento nuovi posti di lavoro come riportato dalla stampa”. Lo afferma l’esponente di centrodestra, Massimo Verrecchia, tra i più votati alle scorse elezioni. “Ieri alla L-Foundry sono state licenziate 56 persone, il mese scorso ha chiuso i battenti la Valenti nastri mandando a casa 19 persone così come 5 dipendenti dell’ex Crab verso i quali l’amministrazione aveva garantito attenzione”, ha continuato Verrecchia, “con breve tempo siamo quasi a quota 100 ma non di nuovi occupati come promesso ma di licenziati. Continua ad allungarsi la lista delle promesse disattese del sindaco De Angelis dopo la sentenza anatra zoppa dove pur di restare attaccato alla poltrona si sta rimangiando tutti i buoni propositi compresi gli impegni presi in campagna elettorale contro gli avversari della coalizione Di Pangrazio e quella di Casciere.

A conferma di ciò, ogni venerdì, pubblicheremo le promesse disattese da De Angelis per fare conoscere “il vero volto politico del sindaco” (giusto per parafrasare qualche consigliere comunale di maggioranza) mutato a danno degli avezzanesi che insieme a decine di candidati consiglieri gli hanno dato fiducia proprio e soprattutto per quegli impegni presi e con priorità ben definite e diverse da quelle fumose e blande assunte successivamente con la nuova maggioranza fatta di consiglieri che non lo hanno ne voluto ne votato”, conclude Verrecchia.