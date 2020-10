Verrecchia (Fdi): ci abbiamo messo la faccia a differenza di chi ha tradito per tornaconti personali

Avezzano. “Prendiamo atto del risultato e facciamo gli auguri di buon lavoro al sindaco Gianni Di Pangrazio così come alla nostra consigliera eletta in minoranza, Iride Cosimati ed al nostro candidato sindaco Tiziano Genovesi. Un ringraziamento agli elettori di centrodestra ed in particolare del mio partito, Fratelli d’Italia, che ha dimostrato senso di responsabilità e lealtà all’interno della coalizione”. Lo dichiara Massimo Verrecchia, candidato consigliere in questa tornata elettorale, anche capo della segreteria di presidenza del governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Per Fratelli d’Italia, che si è affermato secondo partito della città con circa il 7%, ho avuto l’onere e l’onore, con Roberto Alfatti Appetiti, di comporre la lista e per spirito di appartenenza anche candidarmi, siamo riusciti ad ottenere importanti risultati, basti pensare che, su circa seicento candidati, abbiamo avuto all’interno della lista il secondo (517), il terzo (487) ed il quarto (478) dei più votati in assoluto della città”.

“Per altri invece, che sono fuoriusciti dal partito per approdare in altri lidi più vicini alla sinistra, auguriamo migliori fortune politiche. Per Fratelli d’Italia ad Avezzano si apre un nuovo ciclo partendo da un comitato cittadino venuto fuori dai candidati della lista che non hanno avuto remore a ‘metterci la faccia’ a differenza di chi ha tradito per propri tornaconti personali”.