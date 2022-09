Verrà inaugurato domani ad Avezzano il comitato di Italia Democratica e Progressista

Avezzano. Domani, Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese e candidato al Senato, parteciperà all’inaugurazione dei comitati elettorali della lista “Italia Democratica e Progressista” di Avezzano e di Roseto degli Abruzzi. Avezzano. Domani, Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese e candidato al Senato, parteciperà all’inaugurazione dei comitati elettorali della lista “Italia Democratica e Progressista” di Avezzano e di Roseto degli Abruzzi.

Ad Avezzano l’inaugurazione si terrà alle 12 in via Giovanni Amendola 10, a Roseto alle 21 in via Nazionale 237.

Fina parteciperà anche, assieme al candidato alla Camera Luciano D’Alfonso, all’inaugurazione della nuova sede del partito a Capistrello, alle 10.45, in via Roma 150.