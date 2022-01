Vero o falso? Sfatiamo tutti i falsi miti sul botox! 

È un dato di fatto: uno dei trattamenti più richiesti e utilizzati sia ad Avezzano e nella Marsica è la tossina botulinica o “botox”. Si tratta di una delle tecniche di ringiovanimento più efficaci e sicure sul mercato, che favorisce la prevenzione delle rughe e, sempre gestita da mani esperte, garantisce la naturalezza dei tuoi risultati.

Secondo la Dott.ssa Cristiana Bianca chirurgo maxillo facciale della clinica MarianettiMED di Avezzano, ​​​​“la tossina botulinica è il trattamento più efficace in medicina estetica“.

“Dal primo momento è diventato uno dei trattamenti estetici più richiesti e, quindi, anche il più demonizzato. Ciò è dovuto agli eccessi di alcune celebrità e alla mancanza di formazione o negligenza di alcuni specialisti, poiché è uno dei trattamenti più efficaci e sicuri che esistono per eliminare le rughe di espressione nelle mani corrette”, spiega la specialista della beauty Clinic di Avezzano. “È necessario smantellare alcuni miti e fornire informazioni sulla tossina botulinica e sul suo utilizzo per la correzione e persino la prevenzione delle rughe di espressione“, afferma la Dottoressa.

Stravolge l’espressione del viso. FALSO

Se il trattamento è eseguito da un professionista, altamente formato, questo evento non si verificherà. Naturalmente, il medico ha perfetta conoscenza del funzionamento dei muscoli facciali, ma il vero segreto è saper modulare la giusta dose da applicare in ciascun caso e distretto. La dose infatti dipende sia dall’estensione dell’area da trattare, che dalla forza muscolare intrinseca di ogni individuo, dalla profondità delle rughe e per finire dal tipo e dallo spessore cutaneo. “Se i muscoli facciali vengono infiltrati correttamente e nella giusta dose, il risultato sarà un viso dall’aspetto più disteso e ringiovanito, con un aspetto più fresco che conserva tutta la naturalezza senza nessuna rinuncia all’espressività. E’ assai frequente che anche le persone più vicine (marito, moglie, figli, amici) si rendano conto di un “aspetto riposato”, senza saperne individuare la motivazione né identificare in questo aspetto nulla di artificioso. Questo è il risultato dei trattamenti con la tossina botulinica quando applicati da professionisti”, spiega la maxillo facciale. “Non c’è il rischio che sia artificiale o che cambi l’espressione del tuo viso. Le persone intorno a te noteranno solo una faccia meno arrabbiata, meno stanca e più giovane “, afferma la Dott.ssa Bianca.

Previene la comparsa delle rughe. VERO

Come in tutti i trattamenti medico-estetici, i professionisti insistono sull’idea che prevenire sia meglio che curare. Pertanto, se applichi la tossina botulinica quando non hai ancora rughe profonde sul viso, eviterai un ulteriore invecchiamento. Gli esperti sottolineano che l’uso di basse dosi di tossina botulinica nel terzo superiore del viso prima della comparsa delle prime rughe di espressione (oltre i 25 anni di età in media) ne previene la comparsa. “Ciò è dovuto al fatto che, facendo lavorare meno i muscoli facciali, si impedirà la comparsa precoce delle rughe di espressione più comuni, che sono quelle sulla fronte, sulle sopracciglia e intorno agli occhi“, spiega la specialista in medicina estetica ad Avezzano.

Il suo uso continuato è dannoso. FALSO

Come sottolineano gli specialisti, ci troviamo di fronte a un trattamento estetico totalmente sicuro che può essere utilizzato in modo continuativo senza alcun danno per il paziente. “In effetti, può aiutare a invecchiare meglio, cioè a invecchiare ma con meno rughe di quelle che avremmo naturalmente e con un viso più riposato“, spiega Cristiana Bianca. E va anche tenuto presente che il suo uso continuato implica solitamente una maggiore distanza tra un trattamento e l’altro. Tanto che può passare dall’essere necessario ogni 3 mesi a solo ogni 6 o addirittura 8 mesi.

La durata dei suoi effetti è diversa per ogni persona. VERO

Ogni paziente è unico: non tutti abbiamo la stessa età, lo stesso tipo di pelle, di muscoli facciali, di rughe… per di più, non utilizziamo allo stesso modo la nostra mimica nel quotidiano. Tutto ciò significa che un trattamento può durare dai 3 mesi ai 6 mesi. “Prima del trattamento, un corretto studio del paziente, può fornire una durata approssimativa degli effetti dello stesso” spiega la maxillo di MarianettiMED. Anche negli anni, la durata del trattamento può variare, ad esempio se si è cominciato precocemente e effettua in maniera costante e continuativa” spiega l’esperta.

Si usa anche per dare volume al viso. FALSO

Nel suo uso estetico serve solo a prevenire o eliminare le rughe d’espressione. Nel caso in cui l’obiettivo che perseguiamo sia quello di restituire al viso i volumi che si perdono con l’età, dobbiamo ricorrere ai filler, che nella maggior parte dei casi contengono acido ialuronico e sostanze che stimolano la produzione di collagene ed elastina, una produzione che diminuisce col tempo.

I risultati sono visibili precocemente. VERO

Il suo effetto inizia a essere visibile intorno al quinto giorno post trattamento, aumenta gradualmente e raggiunge il suo massimo dopo due settimane. Durante la terza settimana si stabilizza. Il miglior effetto del botulino, a mio modo di vedere, è a un mese, quando si raggiunge il giusto equilibrio tra movimento armonico dei muscoli durante le espressioni e la distensione delle rughe.

È un trattamento doloroso. FALSO

È una delle paure più ripetute nelle consulenze estetiche. “Molti pazienti ci fanno questa domanda perché pensano che farà male perché viene applicato in aree molto vicine alle ossa e agli occhi. Tuttavia, è praticamente indolore, poiché le infiltrazioni vengono effettuate con aghi dal calibro simile a quello di un capello”, chiarisce l’esperta di questo trattamento. Inoltre, va tenuto conto del fatto che, in casi specifici di pazienti con ipersensibilità al dolore, si possono applicare preventivamente creme anestetiche, come avviene in altri trattamenti.

Bisogna stare attenti nella scelta del luogo e del professionista. Vero

Può sembrare scontato, ma non possiamo smettere di ripetere che in medicina e chirurgia estetica, la scelta di un professionista di comprovata reputazione ed esperto della tecnica, è fondamentale. “È un trattamento medico, che richiede non solo titoli ma esperienza e conoscenza del farmaco e dell’anatomia, in associazione a un buon gusto estetico, diversamente potrebbero verificarsi effetti anti- estetici o peggio dannosi. Inoltre è consigliabile evitare “i prezzi molto bassi”, solo l’acquisto della tossina è assai elevato, per cui prezzi molto bassi potrebbero indicare un uso del farmaco improprio e a dosaggi e diluizioni non idonee (eccessivamente diluito), con conseguenti scarsi o inesistenti effetti. “, conclude il medico di MarianettiMED.